Орбан предположил, что на жизнь Трампа еще будут покушаться

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предположил, что недавнее покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа было не последним. Об этом он заявил, выступая в румынском городе Бэиле-Тушнад, трансляцию вел телеканал М1.

«То, что произошло [покушение на Трампа], не обязательно было последней попыткой в этой кампании», — заявил Орбан.

Свое мнение он обосновал тем, что Трамп, как он считает, поставил цель возвращения американского народа на путь построения национального государства, в то время как сейчас США представляют собой постнациональное либеральное государство. Поэтому противники Трампа пытаются всячески ему противодействовать, от попыток отправить его в тюрьму до прямого покушения на жизнь.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее Орбан рассказал, как будет развиваться украинский конфликт, если Трамп станет президентом.