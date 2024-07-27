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США пригрозили Китаю мерами против их компаний из-за якобы поддержки российского ВПК

Reuters: Блинкен пригрозил Ван И мерами против китайских фирм из-за поддержки РФ

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Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил министра иностранных дел Китая Ван И о том, что Вашингтон примет меры против китайских компаний, которые поддерживают военно-промышленный комплекс (ВПК) России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепа.

По данным агентства, Блинкен указал Ван И на то, что Китай поддерживает оборонную промышленность России. Госсекретарь предупредил коллегу, что «США примут меры против китайских фирм», которые причастны к этому.

«Со стороны Вана никаких обязательств по этому вопросу не было», — отмечается в статье.

27 июля Блинкен и Ван И провели переговоры в Лаосе. По данным CNN, встреча прошла на фоне попыток двух стран сохранить каналы связи, несмотря на нарастающее соперничество и усиление напряженности в Азии.

До этого посол КНР в Вашингтоне Се Фэн заявил, что продолжающийся кризис на Украине не должен становиться проблемой в отношениях между США и Китаем.

Ранее в Китае назвали США империей лжи.

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