США пригрозили Китаю мерами против их компаний из-за якобы поддержки российского ВПК

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил министра иностранных дел Китая Ван И о том, что Вашингтон примет меры против китайских компаний, которые поддерживают военно-промышленный комплекс (ВПК) России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепа.

По данным агентства, Блинкен указал Ван И на то, что Китай поддерживает оборонную промышленность России. Госсекретарь предупредил коллегу, что «США примут меры против китайских фирм», которые причастны к этому.

«Со стороны Вана никаких обязательств по этому вопросу не было», — отмечается в статье.

27 июля Блинкен и Ван И провели переговоры в Лаосе. По данным CNN, встреча прошла на фоне попыток двух стран сохранить каналы связи, несмотря на нарастающее соперничество и усиление напряженности в Азии.

До этого посол КНР в Вашингтоне Се Фэн заявил, что продолжающийся кризис на Украине не должен становиться проблемой в отношениях между США и Китаем.

Ранее в Китае назвали США империей лжи.