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Главы МИД США и Китая провели переговоры в Лаосе

CNN: госсекретарь США Блинкен встретился с главой МИД КНР Ван И в Лаосе

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Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И в Лаосе. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, встреча организована на фоне попыток двух стран сохранить каналы связи, несмотря на нарастающее соперничество и усиление напряженности в Азии. Также встреча прошла на фоне решения президента США Джо Байдена не переизбираться на выборах в ноябре 2024 года.

27 июля Ван И предупредил главу МИД Филиппин Энрике Манало, что если Филиппины позволят размещение на своей территории американских ракет, то в регионе будет международно-политическая напряженность, чреватая гонкой вооружений.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад путем развертывания вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе нагнетает международную конфронтацию.

Ранее в Китае назвали США империей лжи.

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