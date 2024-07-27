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Власти Украины вознамерились до конца года подготовить план по достижению мира

NHK: Зеленский до декабря хочет подготовить план по достижению мира на Украине

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Jeff Overs/BBC/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский до конца ноября 2024 года планирует составить план действий по достижению мира в республике. Об этом глава государства сказал в интервью японскому общественному телевидению (NHK).

По словам политика, он поставил такую задачу перед своей администрацией и дипломатической командой.

«Думаю, что план будет готов до конца ноября», — сказал украинский лидер.

Также президент выразил уверенность в том, что укрепление армии Украины, поддержка, в первую очередь со стороны Соединенных Штатов, и международное дипломатическое давление на Россию являются тремя составляющими, которые приведут конфликт к справедливому завершению.

Президент Украины рассказал, что к нему поступали неофициальные предложения о заморозке конфликта, но подчеркнул, что не может их принять. Он также добавил, что основой плана действия будет вопрос территориальной целостности Украины, и эта тема будет предметно обсуждаться с заинтересованными странами.

Ранее в России ответили на заявления Киева о переговорах.

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