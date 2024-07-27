Глава МИД Южной Кореи запросил у Лаврова встречу в Лаосе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что новый глава МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ёль запросил у него встречу в Лаосе. Об этом сообщает ТАСС.

«Наверное, я послушаю его, раз он попросил о встрече, наверное, ему есть что сказать», — сказал Лавров.

Дипломат отметил, что со своей стороны он откровенно изложит оценки РФ «той ситуации, в которую все глубже и глубже затягивают Сеул». По словам Лаврова, речь прежде всего о маневрах США вокруг Корейского полуострова «с целью изолировать, наказать Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР).

«Это очень опасные игры», — подчеркнул глава МИД России.

Лавров добавил, что также скажет честно и о том, каким серьезным шагом является соглашение между США и Республикой Корея о совместном ядерном планировании. По словам дипломата, он уже «перекинулся несколькими фразами» с корейским коллегой накануне во время вечернего приема, а также на заседании министров Восточноазиатского саммита 27 июля.

До этого северокорейский постпред при Организации Объединенных Наций (ООН) Ким Сон заявил на заседании Совбеза ООН, что США пытаются разместить ядерное оружие на Корейском полуострове, направляя ядерную подводную лодку в Южную Корею. Он также обвинил США в провокационной шпионской деятельности.

Первое заседание новой консультативной группы по вопросам ядерного планирования между Южной Кореей и США прошло 18 июля в Сеуле.

Ранее в Сеуле заявили о завершающей стадии создания тактического ядерного оружия КНДР.