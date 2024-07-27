В Госдуме рассказали о законах, вступающих в силу в РФ с августа

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о вступающих в силу законах. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он заявил, что граждане смогут не выходя из дома получить необходимые данные о выполнении запросов на предоставление государственных и муниципальных услуг, а также о результатах оказания мер соцподдержки.

Также Володин рассказал, что теперь банки и МФО будут обязаны фиксировать и хранить записи разговоров о возврате людям просроченных задолженностей.

Кроме того, будут изменены правила единой выплаты на детей. Теперь если заявление на единую выплату будет подано по временной прописке или фактическому проживанию, то проверка установит, где живут заявитель и дети.

26 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что законодательное регулирование в сфере информации нужно расширить на интернет, этот процесс уже идет.

Ранее сообщалось, что «Госуслуги» и RuStore станут обязательными для предустановки.