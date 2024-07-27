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Трамп рассказал о катастрофических последствиях его поражения на выборах

Трамп предрек третью мировую в случае его поражения на выборах

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Tom Brenner/Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что мировое сообщество столкнется с реальным риском начала третьей мировой войны в случае его поражения на выборах в ноябре. С таким утверждением он выступил на встрече с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, передает газета Hill.

«(В случае поражения Трампа на выборах - прим. ред.) вы получите крупные войны на Ближнем Востоке и, возможно, третью мировую войну», - подчеркнул Трамп.

По мнению бывшего президента США, страной управляют некомпетентные люди, чьи действия могут привести к глобальному конфликту.

До этого начальник Генштаба сухопутных войск Вооруженных сил Великобритании генерал Роли Уокер заявил, что государствам Запада следует готовиться к войне через три года на фоне роста международной напряженности.

Ранее Эрдоган оценил риски начала третьей мировой войны.

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