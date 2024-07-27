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Лавров рассказал о «простеньких идеях» Шольца

Лавров об условиях отказа ФРГ от ракет США: Шольц славится простенькими идеями

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Russian Foreign Ministry/Handout/Anadolu

Канцлер Германии Олаф Шольц известен «простенькими идеями». Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал заявление главы немецкого кабмина об отказе Берлина от ракет США на своей территории в случае завершения СВО на Украине, слова Лаврова передает РИА Новости.

«Господин Шольц известен такими, я бы сказал, простодушными заявлениями, простенькими идеями славится», - подчеркнул министр.

До этого Шольц заявил, что условием для отказа от размещения в Германии американских ракет является прекращение Россией боевых действий на Украине.

При этом Шольц не стал пояснять, что еще, по его мнению, должна сделать Россия для отказа от размещения ракет США.

При этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung заявила, что было бы наивно отказаться от размещения в стране американских ракет.

Ранее Шольц назвал «очень хорошим» решение США разместить ракеты в ФРГ.

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