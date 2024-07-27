СМИ назвали время и место встречи Эрдогана с Асадом

Первая за более чем десять лет встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с руководителем Сирии Башаром Асадом может состояться в течение августа на пограничном контрольно-пропускном пункте. Об этом сообщает близкая к турецкому правительству газета Türkiye.

Отмечается, что первым вариантом для встречи Эрдогана с Асадом был Ирак, но сейчас Анкара планирует провести встречу на КПП Касаб\Яйладагы на турецко-сирийской границе Турции.

По данным газеты, процесс продвигается очень быстро, совместная фотография президентов Турции и Сирии может появиться в течение августа. Известно также, что управления разведки двух стран провели по меньшей мере три встречи за июль в рамках усилий по нормализации отношений.

22 июля проправительственная турецкая газета Daily Sabah писала, что в августе в Москве может состояться встреча Эрдогана с Асадом. По словам источников издания, президент России Владимир Путин может выступить посредником в этих переговорах.

Также 3 июля Эрдоган на встрече с Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане пригласил его приехать с визитом в республику «в самом скором времени». В ответ глава РФ заявил, что принимает приглашение Эрдогана и собирается посетить Турцию в ближайшее время.

Ранее Эрдоган назвал Путина дорогим другом.