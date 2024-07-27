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Лавров рассказал, как Запад нагнетает конфронтацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Лавров: Запад развертывает оружие в Азиатско-Тихоокеанском регионе

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Russian Foreign Ministry/Handout/Anadolu

Запад путем развертывания вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе нагнетает международную конфронтацию. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По его словам, Запад привносит в регион тенденции, «ускоряя его милитаризацию, создавая здесь узкие военно-политические блоковые структуры, развертывая здесь новые вооружения и в целом нагнетая конфронтацию», — подчеркнул министр.

До этого министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой МИД Филиппин Энрике Манало заявил, что если Филиппины позволят размещение на своей территории американских ракет, то в регионе будет международно-политическая напряженность, чреватая гонкой вооружений.

Ван И добавлял, что отношения Китая и Филиппин сталкиваются с серьезными сложностями из-за действий Манилы. По словам главы внешнеполитического ведомства, Филиппины постоянно посягают на суверенитет Китая.

Ранее в Китае назвали США империей лжи.

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