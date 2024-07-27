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В ЕС заявили о риске стать зависимыми от газа из России

Член ЕП Берендсен: Евросоюз рискует стать зависимым от газа из России

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Shutterstock

Член Европейского парламента от Нидерландов Том Берендсен заявил о риске стать зависимыми от поставок газа из России. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на текст соответствующего письма.

«В мае 2024 года страны ЕС импортировали на 30% больше российского газа, чем в сентябре 2022 года. И это несмотря на санкции против РФ и планы ЕК стать независимой от российского газа», — заявил он.

Он отметил, что РФ снижает цены на газ, чтобы вытеснить с рынка других поставщиков. Таким образом, государства-члены уже отказываются от первых проектов, которые могли бы привлечь новых поставщиков газа. Такие решения делают невозможной задачу ЕС стать независимой от российского газа к 2027 году, считает член ЕП.

26 июля группа членов парламента Нидерландов заявила о росте импорта российского газа в Евросоюз. Депутаты Нидерландов в письме к правительству страны задались вопросами, правда ли, что импорт газа из РФ в ЕС увеличивается. Парламентарии также поинтересовались, обеспокоены ли в кабмине тем, что страны Евросоюза вновь ставят себя в зависимость от России.

Голландские депутаты предположили, что российский газ дешевле сжиженного природного газа из США и других стран, в связи с чем у государств ЕС меньше стимулов инвестировать в устойчивые варианты и инфраструктуру для альтернатив топливу из РФ.

Ранее все санкции ЕС против России были продлены.

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