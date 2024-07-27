В ФБР установили, что Трамп действительно получил пулевое ранение

Федеральное бюро расследований (ФБР) установило, что экс-президент США и кандидат на предстоящих президентских выборах Дональд Трамп действительно получил пулевое ранение при покушении. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Отмечается, что в ухо Трампа попала пуля целиком или ее осколки. Пуля была выпущена из винтовки ликвидированного стрелка.

Таким образом ФБР развеяло сомнения о ранении кандидата в президенты США от Республиканской партии.

До этого в своей соцсети Truth Social Трамп пообещал собрать новый митинг в Пенсильвании на месте, где на него было совершено покушение.

Покушение на Трампа было совершено 13 июля на митинге в Батлере, который находится в штате Пенсильвания. В политика выстрелили несколько раз, его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. В результате атаки пострадали несколько сторонников политика. После оказания помощи Трампа выписали из больницы. В настоящее время расследование нападения на экс-президента все еще продолжается.

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.