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В Раде заявили о тысячах «мертвых душ» в рядах ВСУ

Депутат Рады Безуглая рассказала о мертвых душах и бригадах-зомби в ВСУ

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Правительство Украины собирается поднимать налоги, чтобы найти дополнительные средства для ВСУ в размере 500 млрд гривен (около $12 млрд), когда штат военкоматов составляет почти сто тысяч человек, заявила заместитель председателя оборонного комитета Верховной рады Марьяна Безуглая, передает «Страна.ua». По ее словам, никто в кабмине страны не пытается оценить целесообразность новых трат.

«Абсурдность ситуации с планированием состоит в том, что никто в минобороны и кабмине не пытается оценить, правильно ли, целесообразно ли ВСУ подали свою потребность, и стоит ли, например, создавать новые небоеспособные «бригады-зомби» вместо пополнения и усиливающегося существующих подразделений, увеличения штабы и держать в армии непригодных <...> тысячи «мертвых душ» в армии тоже никем не оцениваются», — отметила Безуглая.

Она добавила, что главком ВСУ Александр Сырский вместе с генштабом демонстрируют бесконечное желание по превращению всей Украины в пехоту. Безуглая подчеркнула, что на одну «бригаду-зомби» нужно как минимум 20 млрд гривен (примерно $0,5 млрд) и у правительства нет специалистов, способных оценить реальную необходимость таких расходов.

Ранее в Раде унизили Зеленского одной фразой.

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