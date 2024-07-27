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В США уличили Трампа в боязни Харрис

Министр транспорта США Буттиджич: Трамп боится дебатов с Харрис

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Reuters

Кандидат в главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп продемонстрировал слабость, не согласившись на дебаты с вице-президентом США Камалой Харрис, считает американский министр транспорта Пит Буттиджич, передает The Hill. По его словам, сомнение команды политика в том, что он примет участие в запланированных на 10 сентября прениях, показывает его страх.

«Жесткие высказывания — визитная карточка этого парня, а теперь он демонстрирует свою необычайную слабость <...> [Трамп] сказал, что может участвовать в любое время, в любом месте, но, более того, он согласился на эти конкретные дебаты, на этом конкретном канале, в эту конкретную дату, а теперь он отказывается. Это показывает, что он боится», — заметил Буттиджич.

На 10 сентября был запланирован второй раунд дебатов Трампа с президентом США Джо Байденом. Мероприятие хотели провести на либеральном телеканале ABC. Однако после того, как Байден вышел из гонки в пользу Харрис, в команде Трампа усомнились в участии своего кандидата в прениях. При этом в качестве альтернативы политикам уже предложили собраться на консервативном телеканале Fox News 17 сентября.

Ранее Харрис назвали слабейшим из кандидатов в президенты США от демократов.

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Выборы в США — 2024
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