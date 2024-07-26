В украинской полиции раскрыли мотивы подозреваемого в убийстве Фарион

Подозреваемый в убийстве националистки Ирины Фарион, житель Днепропетровска Вячеслав Зинченко придерживается проукраинских взглядов. Об этом в эфире «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной) заявил замглавы украинской полиции Андрей Небытов.

«Ему кажется, он сделал правильно. Он считает, что не нужно разделять украинское общество, у него были свои мотивы», — заявил Небытов.

Замглавы Нацполиции Украины также намекнул, что Зинченко якобы признал свою вину.

До этого Вячеслав Зинченко, стрелявший в экс-депутата Верховной Рады Ирину Фарион, заявил, что он невиновен.

Покушение на экс-депутата Рады произошло 19 июля. Фарион выстрелили в область виска около ее дома. Врачи не смогли ее спасти. Ответственность за покушение на экс-депутата Верховной рады Украины взяла на себя неонацистская группировка.

Задержанный по делу о покушении на Фарион родился 3 апреля 2006 года. Выяснилось, что он играл в днепровской футбольной команде, которая действовала при местной детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ).

Ранее Зинченко показал язык дочери Фарион.