Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский рассказал о проблемах ВСУ на фронте

Зеленский признал проблемы ВСУ на Покровском направлении в ДНР

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский в вечернем видеообращении раскрыл детали совещания с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, передает ТАСС. По его словам, на встрече обсуждалось положение сил страны на фронте.

«С министром, и с военным командованием мы подробно разбираем ситуацию на сложных направлениях, прежде всего, это покровское направление», — заметил Зеленский.

Он добавил, что тяжелое положение ВСУ привело к тому, что он несколько раз получил отчет главнокомандующего украинскими силами Александра Сырского по ситуации. Зеленский подчеркнул, что потребовал от генерала усиления позиций военных страны.

Помимо украинского лидера, проблемы ВСУ на покровском направлении в ДНР признавали и в генштабе армии Украины. Впрочем сам Зеленский обычно редко говорит о тяжелой ситуации в той или иной части фронте для солдат страны.

Ранее на Украине заявили о потере ВСУ всего командования рот под селом Прогресс в ДНР.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами