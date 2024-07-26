Зеленский рассказал о проблемах ВСУ на фронте

Украинский лидер Владимир Зеленский в вечернем видеообращении раскрыл детали совещания с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, передает ТАСС. По его словам, на встрече обсуждалось положение сил страны на фронте.

«С министром, и с военным командованием мы подробно разбираем ситуацию на сложных направлениях, прежде всего, это покровское направление», — заметил Зеленский.

Он добавил, что тяжелое положение ВСУ привело к тому, что он несколько раз получил отчет главнокомандующего украинскими силами Александра Сырского по ситуации. Зеленский подчеркнул, что потребовал от генерала усиления позиций военных страны.

Помимо украинского лидера, проблемы ВСУ на покровском направлении в ДНР признавали и в генштабе армии Украины. Впрочем сам Зеленский обычно редко говорит о тяжелой ситуации в той или иной части фронте для солдат страны.

Ранее на Украине заявили о потере ВСУ всего командования рот под селом Прогресс в ДНР.