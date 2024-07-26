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Трамп обвинил Харрис в неуважительном отношении к Израилю после ее слов о Газе

Трамп уличил Харрис в неуважении к Израилю после призыва прекратить огонь в Газе

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Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил вице-президента США и своего потенциального соперника на выборах Камалу Харрис в неуважительном отношении к Израилю после ее слов о необходимости прекращения огня в Газе. Об этом пишет РИА Новости.

«Я думаю, что ее слова были неуважительными по отношению к Израилю. Я на самом деле не знаю, как человек, который является евреем, может голосовать за нее... По моему мнению, она просто проявила неуважение к Израилю», — сказал Трамп, который 26 июля встретился с Нетаньяху во Флориде.

25 июля состоялась встреча между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и Харрис. В беседе вице-президент США заявила о необходимости скорейшего заключения договоренности о прекращении огня в секторе Газа с радикальным палестинским движением ХАМАС в обмен на освобождение израильских заложников. Также она выразила Нетаньяху серьезную обеспокоенность большим числом жертв среди мирного населения Газы.

До этого 25 июля президент США Джо Байден выступил с обращением к согражданам. Он объяснил свой выход из избирательной кампании спасением демократии и призвал поддержать Камалу Харрис.

Ранее политолог объяснил, чего стоит опасаться Трампу на дебатах с Харрис.

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