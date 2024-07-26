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На Украине заканчиваются средства на зарплаты для военных

В Раде заявили, что военные на Украине могут остаться без зарплаты с октября

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Alina Smutko/Reuters

В украинском бюджете постепенно заканчиваются средства на выплаты для военнослужащих, утверждает председатель комитета Верховной рады по бюджету Роксолана Пидласа, передает «Страна.ua». По ее словам, на оборонные расходы необходимо найти около 500 млрд гривен (около $12 млрд).

«Военные могут остаться без зарплат уже в конце сентября <...> это произойдет, если Рада не прибавит в оборону 500 млрд гривен и не успеет принять повышение налогов», — говорится в сообщении.

С точки зрения Пидласы, повышение налогов на Украине нужно было организовать гораздо раньше. Депутат подчеркнула, что на данный момент изменения налогообложения в стране запланированы лишь на начало сентября.

До этого украинский экономист Сергей Фурса предупредил, что запланированная мобилизация еще около 200 тыс. граждан Украины может сократить рост экономики страны на 0,5%.

Он допустил, что на фоне мобилизации работающие жители Украины начнут уходить «в тень», что способно еще сильнее ударить по украинской экономике. По его мнению, из-за нехватки рабочей силы фактические темпы восстановления экономики Украины должны быть ниже.

Ранее на Украине заявили о рекордном дефиците бюджета.

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