Иран обвинил Израиль в попытке отвлечь мир от ситуации в Газе

Израиль сделал ряд смешных обвинений в адрес Ирана, заявил официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани, передает ТАСС. Так в своем X (бывший Twitter) он отреагировал на заявление Тель-Авива о том, что Тегеран якобы стоит за массовыми сбоями электросетей железных дорог во Франции в день открытия Олимпиады.

«Обвинения, выдвинутые режимом [Израилем], который <...> превышает пределы жестокости, скорее смешны, чем правдоподобны», — написал Канани.

Он добавил, что своими действиями Израиль пытается переключить внимание международного сообщества от ситуации в секторе Газа, где продолжается военная операция еврейского государства. Канани подчеркнул, что шаги Тель-Авива в палестинском анклаве вызывают гнев и ненависть по всему миру.

»[Операция Израиля] противоречит основополагающим принципам мира и дружбы, заложенным в Олимпийской хартии, и доказывают, что [Израиль] не соблюдает универсальные и международные нормы», — резюмировал представитель МИД Ирана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС. В результате почти 10-месячной операции пострадали тысячи жителей сектора Газа, что вызвало осуждение многих мировых государств, в особенности исламских республик.

Ранее в Израиле пообещали добиться полной победы над ХАМАС.