Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иран обвинил Израиль в попытке отвлечь мир от ситуации в Газе

Иран отверг подозрения Израиля в причастности страны к саботажу во Франции

close
100%
Shutterstock

Израиль сделал ряд смешных обвинений в адрес Ирана, заявил официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани, передает ТАСС. Так в своем X (бывший Twitter) он отреагировал на заявление Тель-Авива о том, что Тегеран якобы стоит за массовыми сбоями электросетей железных дорог во Франции в день открытия Олимпиады.

«Обвинения, выдвинутые режимом [Израилем], который <...> превышает пределы жестокости, скорее смешны, чем правдоподобны», — написал Канани.

Он добавил, что своими действиями Израиль пытается переключить внимание международного сообщества от ситуации в секторе Газа, где продолжается военная операция еврейского государства. Канани подчеркнул, что шаги Тель-Авива в палестинском анклаве вызывают гнев и ненависть по всему миру.

»[Операция Израиля] противоречит основополагающим принципам мира и дружбы, заложенным в Олимпийской хартии, и доказывают, что [Израиль] не соблюдает универсальные и международные нормы», — резюмировал представитель МИД Ирана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС. В результате почти 10-месячной операции пострадали тысячи жителей сектора Газа, что вызвало осуждение многих мировых государств, в особенности исламских республик.

Ранее в Израиле пообещали добиться полной победы над ХАМАС.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами