Эрдоган раскритиковал США за теплый прием Нетаньяху

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возмутился международной реакции на продолжение израильской военной операции в секторе Газа, передает TRT. По его словам, премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, причастному к гуманитарной катастрофе в палестинском анклаве, аплодируют в США.

«Это затмение ума и совести <...> Что это за дело? Возможно ли это понять? Где демократия? Где свобода? Где права человека?» — отметил Эрдоган.

Он добавил, что в США идет «праздник рукоплескания» в честь Нетаньяху, пока Израиль попирает декларируемые Вашингтоном ценности, в том числе по линии защиты прав человека. Эрдоган подчеркнул, что в Газе уже почти 10 месяцев продолжается геноцид, который не удается остановить.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция в палестинском анклаве, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее в Вашингтоне сожгли флаги США и чучело Нетаньяху.