В ЕС признали, что российский контент широко доступен, несмотря на санкции

В «Альянсе по защите демократии», входящем в аналитический центр «Германский фонд Маршалла США» (НПО, признанная нежелательной в РФ), сообщили, что контент RT остается широко представленным в Европе, несмотря на санкции и усилия Евросоюза, пытающегося «перекрыть векторы российских информационных манипуляций».

В публикации указано, что материалы российского издания распространяются через сайты-зеркала и прокси-ресурсы.

«Независимо от того, действуют владельцы этих сайтов сознательно или непреднамеренно, эти агрегаторы и ретрансляторы способствуют тому, что контент RT остается широко доступен в Европе», — говорится в материале.

До этого журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде, которая уже два года живет в Москве, оценила влияние санкций на ассортимент в столичных магазинах. По ее словам, на прилавках можно найти практически все, рестрикции Евросоюза, введенные после начала спецоперации на Украине, не сработали.

Обозреватель также подчеркнула, что россияне благодаря доступу к любым СМИ онлайн имеют возможность получать информацию с обеих сторон — как российскую, так и западную.

Ранее немецкая газета Welt написала, что надежды западных государств на то, что санкции вызовут дефицит потребительских продуктов в РФ, не оправдались.