Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЕС признали, что российский контент широко доступен, несмотря на санкции

В Альянсе по защите демократии признали востребованность российского контента

close
100%
Depositphotos

В «Альянсе по защите демократии», входящем в аналитический центр «Германский фонд Маршалла США» (НПО, признанная нежелательной в РФ), сообщили, что контент RT остается широко представленным в Европе, несмотря на санкции и усилия Евросоюза, пытающегося «перекрыть векторы российских информационных манипуляций».

В публикации указано, что материалы российского издания распространяются через сайты-зеркала и прокси-ресурсы.

«Независимо от того, действуют владельцы этих сайтов сознательно или непреднамеренно, эти агрегаторы и ретрансляторы способствуют тому, что контент RT остается широко доступен в Европе», — говорится в материале.

До этого журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде, которая уже два года живет в Москве, оценила влияние санкций на ассортимент в столичных магазинах. По ее словам, на прилавках можно найти практически все, рестрикции Евросоюза, введенные после начала спецоперации на Украине, не сработали.

Обозреватель также подчеркнула, что россияне благодаря доступу к любым СМИ онлайн имеют возможность получать информацию с обеих сторон — как российскую, так и западную.

Ранее немецкая газета Welt написала, что надежды западных государств на то, что санкции вызовут дефицит потребительских продуктов в РФ, не оправдались.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами