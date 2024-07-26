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Политолог объяснил, чего стоит опасаться Трампу на дебатах с Харрис

Политолог Синельников-Оришак: Трампу стоит вести себя с Харрис очень аккуратно

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Reuters

Если дебаты 45-го президента США Дональда Трампа и действующего вице-президента Камалы Харрис состоятся, первый будет акцентировать внимание на вопросах, связанных с миграционной политикой. Такое мнение в беседе с RT высказал американист Михаил Синельников-Оришак. При этом, по его словам, нынешний лидер Соединенных Штатов Джо Байден попытается забрать весь негатив, касающийся границы, на себя.

Политолог также подчеркнул, что с Харрис Трампу следует вести себя крайне аккуратно, думая над каждым словом.

«Когда разговаривают два белых мужчины — это все-таки одно, там кое-что допустимо, а вот тут уже будет недопустимо. То есть любой его неудобоваримый чих будет моментально масштабирован и сослужит ему плохую службу», — сказал Синельников-Оришак.

21 июля лидер США Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

На следующий день Харрис выдвинула свою кандидатуру на выборы президента страны от демократов. Позднее она сообщила, что готова к дебатам с Трампом.

В предвыборном штабе Трампа при этом заявили, что будут обсуждать условия следующих дебатов, только когда демократы утвердят своего кандидата в президенты.

Ранее политолог дал прогноз относительно исхода дебатов Трампа и Харрис.

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