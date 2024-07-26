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Пашинян посетил КПП на армяно-турецкой границе

Премьер-министр Армении Пашинян посетил КПП «Маргара» на армяно-турецкой границе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что посетил в пятницу КПП «Маргара» на армяно-турецкой границе и ознакомился с проведенными там работами по модернизации пункта пропуска. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Таможенный пункт «Маргара» на границе Армении и Турции модернизирован. Стоимость программы составила 1 миллиард драмов (2,6 миллиона долларов)», — написал Пашинян.

В середине января замглавы комитета по госдоходам Карен Тамазян сообщил журналистам, что пункт пропуска «Маргара» на границе с Турцией полностью отремонтирован и готов к эксплуатации.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван придает важность нормализации отношений с Анкарой и не связывает этот процесс с урегулированием конфликта с Баку.

18 июня состоялся телефонный разговор Пашиняна и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в ходе которого оба лидера подчеркнули свою политическую волю к полной нормализации отношений между странами без предварительных условий.

Ранее в Турции рассказали о планах встречи Путина, Эрдогана, Алиева и Пашиняна.

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