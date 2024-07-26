Во Франции обеспокоились ответом РФ на решение ЕС по Украине

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в социальной сети Х, что решение Евросоюза направить Украине транш военной помощи в размере €1,5 миллиарда из доходов от замороженных активов России чревато ответными мерами со стороны Москвы.

По его словам, это незаконное с точки зрения международного права решение.

Он отметил, что оно дискредитирует Францию и страны Европы и приведет к очевидным ответным мерам со стороны России.

Филиппо отметил, что данный шаг — это воровство.

26 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК перевела €1,5 млрд из доходов от реинвестирования замороженных активов России Украине на закупки оружия. Деньги пойдут на нужды обороны и восстановления Украины, уточнила глава ЕК. До этого в Еврокомиссии разъяснили, что Украина не получит доходы от активов России напрямую.

Ранее ЕС предложил два варианта заморозки российских активов.