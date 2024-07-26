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Путин и Лукашенко на берегу Ладоги обсудили красоты Валаама

Путин и Лукашенко на берегу Ладоги обсудили красоты Валаама и зашли в часовню

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжили неформальное общение на Валааме в пятницу, 26 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что они восхитились пейзажем, прогуливаясь по берегу Ладожского озера.

«Красиво!» — сказал Путин.

Он отметил, что белорусский правильно сказал монахам, что они живут «в раю».

Лукашенко предположил, что прохладно здесь должно быть всего несколько месяцев.

«Нет. Здесь до середины, до конца мая еще холодно, лед еще стоит», — сказал Путин.

Президенты посетили на острове часовню Валаамской иконы Божией Матери.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин и Лукашенко на Валааме посетили храм в честь Смоленской иконы Божией Матери (Одигитрии). Представитель Кремля напомнил, что этот храм находится на Смоленском скиту, где монахи молятся о павших героях, которые отдали свою жизнь за Родину и веру.

Ранее Лукашенко ответил на то, что его называют диктатором.

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