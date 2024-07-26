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Лукашенко заявил о стремлении расширить сотрудничество с Северной Кореей

Лукашенко заявил о готовности расширять сотрудничество с КНДР

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Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool/Reuters

Белоруссия намерена расширять сотрудничество с Корейской Народно-Демократической Республикой. Об этом в послании руководителю КНДР Ким Чен Ыну заявил президент республики Александр Лукашенко, слова которого передает Министерство иностранных дел КНДР.

«Подтверждаю стремление к расширению рамок сотрудничества с КНДР, наполнению его новым содержанием, насыщению и взаимовыгодными совместными проектами, направленными на повышение уровня благосостояния наших граждан», — заявил президент Белоруссии.

24 июля глава МИД Белоруссии Максим Рыженков прибыл с визитом в Пхеньян. В аэропорту столицы КНДР Рыженкова встретил заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Ким Чон Гю. Затем в честь прибывшей белорусской делегации состоялся прием, в котором участвовала глава МИД КНДР Цой Сон Хи. Она заявила о неизменной готовности правительства Северной Кореи к открытию нового этапа всестороннего развития двусторонних отношений.

Ранее Южная Корея расширила список товаров, запрещенных для экспорта в РФ и Белоруссию.

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