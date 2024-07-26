МИД ФРГ оказывает поддержку немцу, приговоренному к высшей мере в Белоруссии

МИД ФРГ оказывает консульскую поддержку гражданину Германии Рико Кригеру, приговоренному к высшей мере наказания в Белоруссии. Об этом заявила в пятницу официальный представитель ведомства Катрин Дешауэр, пишет РИА Новости.

«Мы оказываем интенсивную консульскую поддержку упомянутому заключенному», — сказала она.

При этом она добавила, что ведомство не комментирует тему обмена заключенными.

20 июля стало известно, что Кригера приговорили к высшей мере наказания в Белоруссии. Его обвиняют по шести статьям УК страны, в их числе — наемничество и терроризм. По версии следствия, мужчина был членом полка имени Кастуся Калиновского — группы белорусских наемников, сражающихся на стороне Вооруженных сил Украины, однако в самом полку это отрицают. По данным правозащитников, в постановлении суда речь также идет о «совершении взрыва», однако неизвестно, какого именно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как Кригер попал в Белоруссию.