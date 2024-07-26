Конкретные силы за рубежом раздражены тем, что Грузия до сих пор не открыла «второй фронт» противостояния с РФ. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу «Рустави-2».

«Прилагались усилия для того, чтобы Грузия подключилась к военному конфликту, чтобы тут открылся второй фронт (против РФ). Мы этого не допустили, из-за чего конкретные силы раздражены», — заявил он.

Премьер также добавил, что Грузия намерена до конца стоять на страже собственных интересов.

До этого председатель парламента республики Шалва Папуашвили заявил, что введение санкций против России в 2022 году привело бы к спаду экономики Грузии на 17%, что равносильно ущербу в размере более $6,6 млрд.

Кобахидзе в свою очередь заявлял, что в случае победы грузинской оппозиции на парламентских выборах в стране откроется второй фронт военного противостояния с Россией.

Ранее в Грузии предложили перезапустить отношения с США.