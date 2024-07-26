Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ рассказали о встрече «ядерной пятерки»

МИД РФ: 23 июля в Женеве прошла встреча государств ядерной пятерки

close
100%
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В МИД РФ сообщили, что 23 июля в Женеве прошла встреча с участием пяти государств, обладающих ядерным оружием в соответствии с договором о его нераспространении. Информация об этом опубликована на сайте внешнеполитического ведомства.

«Двадцать третьего июля в Женеве (Швейцария) на полях второй сессии Подготовительного комитета Конференции 2026 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) состоялась очередная рабочая встреча в формате пяти государств, обладающих ядерным оружием в соответствии с ДНЯО», — говорится в сообщении.

На мероприятии присутствовали представители Китая, России, Великобритании, Франции и США.

В МИД отметили, что данная встреча была последней в серии мероприятий 2023–2024 годов, когда Россия выполняла функции координатора в «ядерной пятерке». Роль координатора перейдет Китаю.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров на XI Московской конференции по международной безопасности заявил, что американские власти готовы покуситься на Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), чтобы вывести из-под действия документа свой ядерный проект в рамках нового военного блока AUKUS.

Ранее в США объяснили, почему американское ядерное оружие размещено в Европе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами