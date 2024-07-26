В МИД РФ рассказали о встрече «ядерной пятерки»

В МИД РФ сообщили, что 23 июля в Женеве прошла встреча с участием пяти государств, обладающих ядерным оружием в соответствии с договором о его нераспространении. Информация об этом опубликована на сайте внешнеполитического ведомства.

«Двадцать третьего июля в Женеве (Швейцария) на полях второй сессии Подготовительного комитета Конференции 2026 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) состоялась очередная рабочая встреча в формате пяти государств, обладающих ядерным оружием в соответствии с ДНЯО», — говорится в сообщении.

На мероприятии присутствовали представители Китая, России, Великобритании, Франции и США.

В МИД отметили, что данная встреча была последней в серии мероприятий 2023–2024 годов, когда Россия выполняла функции координатора в «ядерной пятерке». Роль координатора перейдет Китаю.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров на XI Московской конференции по международной безопасности заявил, что американские власти готовы покуситься на Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), чтобы вывести из-под действия документа свой ядерный проект в рамках нового военного блока AUKUS.

Ранее в США объяснили, почему американское ядерное оружие размещено в Европе.