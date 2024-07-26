Политолог дал прогноз относительно исхода дебатов Трампа и Харрис

Американист Дмитрий Дробницкий в беседе с газетой «Взгляд» порассуждал о возможных предвыборных дебатах 45-го президента США Дональда Трампа и действующего вице-президента Камалы Харрис. Эксперт напомнил, что Трамп уже сыронизировал, что не спешит соглашаться на дискуссию, поскольку в Демократической партии «могут еще десять раз передумать».

«Вместе с тем республиканские стратеги уверены: дебатировать с Харрис нужно, потому что она обязательно скажет какую-нибудь глупость. И она, скорее всего, действительно это сделает, поскольку, во-первых, сама политически недалекая, а, во-вторых, у нее очень непрофессиональный штаб», — указал политолог.

Он добавил, что без ребрендинга и помощи со стороны команды экс-президента США Барака Обамы реальные рейтинги Харрис в скором времени начнут падать.

21 июля лидер США Джо Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

На следующий день Харрис выдвинула свою кандидатуру на выборы президента страны от демократов. Позднее она заявила, что готова к дебатам с Трампом.

В предвыборном штабе Трампа при этом заявили, что будут обсуждать условия следующих дебатов, только когда демократы утвердят своего кандидата в президенты.

Ранее Харрис назвали слабейшим из кандидатов в президенты США от демократов.