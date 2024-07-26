На месте убийства Фарион нашли патрон для спортивной стрельбы

На месте убийства экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион нашли патрон для спортивной стрельбы. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на главу МВД Украины Игоря Клименко.

«Это специфические пули, не боевые», — отметил он.

По его словам, патроны появились на Украине в 2017–2018 годы. Он отметил, что оружие, возможно, было куплено на черном рынке.

Также Клименко рассказал, что Зинченко готовился к преступлению как минимум два месяца. Клименко отметил, что следствие рассматривает разные версии убийства. Среди возможных мотивов он назвал общественную деятельность бывшего депутата и личную неприязнь.

Покушение на экс-депутата Рады произошло 19 июля. Фарион выстрелили в область виска около ее дома. Врачи не смогли ее спасти. Ответственность за убийство экс-депутата Верховной рады Украины взяла на себя неонацистская группировка. Задержанного по делу об убийстве Ирины Фарион зовут Вячеслав Зинченко. Молодой человек родился 3 апреля 2006 года. Выяснилось, что он играл в днепровской футбольной команде, которая действовала при местной детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ).

Ранее на Украине показали видео с убийцей Ирины Фарион.