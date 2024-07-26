Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде ответили на слова Кулебы о невозможности склонить Украину к диалогу

Сенатор Климов: слова Кулебы о невозможности переговоров звучат нелепо

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Сенатор Андрей Климов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о невозможности склонить Киев к переговорам. По мнению собеседника издания, слова дипломата звучат нелепо.

«Это сотрясание воздуха. Если в Киеве получат соответствующее указание из США или Британии, то они будут его исполнять. Если же ослушаются, то их уволят и выведут из игры», — отметил парламентарий.

Он добавил, что успехи Вооруженных сил России на поле боя могут заставить Запад как можно скорее склонить Киев к диалогу. Сенатор также допустил, что Вашингтон после президентских выборов сместит внимание с Украины на Тайвань, Ближний Восток и Закавказье.

26 июля Кулеба заявил в интервью ТСН, что Украину никто не будет склонять к мирным переговорам, потому что это «невозможно». Он также отметил, что поддерживающие Киев западные страны не пытаются принудить его к диалогу.

24 июля глава украинского МИД сообщил, что Киев готов вести переговоры с Москвой, но только на соответствующем этапе. Такое заявление он сделал на встрече с китайским коллегой Ван И.

Ранее политолог объяснил, что именно побудило Киев заговорить о переговорах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами