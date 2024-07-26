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В США узнали, что Обама начал делиться опытом с Харрис

NYT: Обама стал негласным наставником Харрис в преддверии президентских выборов

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White House/Global Look Press

Бывший президент США Барак Обама стал «негласным наставником» для вице-президента страны Камалы Харрис, которая планирует принять участие в предстоящих выборах главы государства. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Обама регулярно общается с Харрис с тех пор, как она стала возможным кандидатом [в президенты] от Демократической партии, и делится с ней своим опытом», — говорится в статье.

В материале уточняется, что Обама регулярно связывается со своими бывшими помощниками. Речь идет о людях, которых экс-глава государства считает способными помочь Харрис занять высший политический пост в США.

Также, по информации издания, он был впечатлен началом предвыборной кампании возможного кандидата от Демократической партии. В то же время бывший американский лидер рассказал близкому окружению, что его удивило большое количество новостей о том, что он якобы сомневается в правильности выдвижения Харрис.

Нынешнего вице-президента США начали считать вероятным кандидатом в главы государства от Демократической партии после того, как нынешний хозяин Белого дома Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки. Это произошло 21 июля, при этом уже через четыре дня Харрис опубликовала в своих социальных сетях первое видео в рамках своей предвыборной кампании.

Ранее кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп назвал Камалу Харрис «злобным» человеком.

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Выборы в США — 2024
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