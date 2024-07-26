В Венгрии обвинили Украину в шантаже из-за остановки транзита нефти

Остановкой транзита российской нефти Киев шантажирует Венгрию и Словакию за их позицию по конфликту на Украине. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, пишет РИА Новости.

«Украина шантажирует две страны, — Венгрию и Словакию — которые последовательно выступают за прекращение огня и начало мирных переговоров», — сказал Гуйяш на брифинге.

17 июля венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил об остановке транзита российской нефти через украинскую территорию. 18 июля компания Transpetrol, которая выступает оператором словацкого участка нефтепровода «Дружба», сообщила, что Словакия перестала получать нефть от «Лукойла».

Позже венгерский министр по делам ЕС Янош Бока отметил, что договор об ассоциации Украины с Европейским союзом предусматривает возможность арбитражного суда по ситуации с ограничением транзита нефти из России через Украину.

Известно, что Венгрия и Словакия совместно потребовали от Европейской комиссии ускорить принятие решение по вопросу остановки Украиной транзита российской нефти.

Ранее в ЕС сделали заявление по поводу поставок нефти в Венгрию и Словакию через Украину.