Стало известно, почему охрана не следила за крышей в момент покушения на Трампа

Сотрудник правоохранительных органов, охранявший крышу, с которой Томас Крукс затем совершил покушение на экс-президента США Дональда Трампа, покинул свой пост из-за невыносимой жары. Подробности приводит Fox News.

«Ему или ей стало слишком жарко, и (сотрудник) решил, что оставаться на крыше нет необходимости», — сообщает источник.

Сообщается, что в день выступления Трампа температура воздуха достигла 33°С. Присутствующие на выступлении Трампа сотрудники службы спасения в основном занимались оказанием помощи людям, которым стало плохо из-за жары.

3 июля на Трампа было совершено покушение во время митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи 45-го президента США выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп раскритиковал главу ФБР Рэя за некомпетентное расследование покушения.