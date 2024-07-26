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Песков прокомментировал акцию певца Shaman у посольства США

Песков: Shaman у посольства США поступил правильно, выразив гражданскую позицию

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что певец Shaman (Ярослав Дронов), выступив на акции в поддержку отечественных исполнителей у посольства США в Москве, все сделал правильно. Своим мнением представитель Кремля поделился в ходе выступления на «Фестивале новых медиа».

«Shaman все сделал правильно, выразив свою гражданскую позицию тем образом, который для него наиболее доступен, сделав то, что он умеет делать лучше всего», — сказал Песков.

19 июля Дронов устроил у посольства США в Москве концерт-митинг — он связал мероприятие с блокировкой своего YouTube-канала и борьбой с цензурой. Напротив посольства установили сцену и экран, на месте дежурили сотрудники полиции. К вечеру у здания собрались люди в одежде с символикой певца, российскими флагами и георгиевскими лентами. Сам Shaman появился на мероприятии после десяти часов вечера.

4 июля компания Google заблокировала YouTube-канал Дронова. В июне в рамках 14-го пакета санкций Евросоюза против РФ Shaman, Полина Гагарина и актер Иван Охлобыстин были включены в черный список.

Ранее в Кремле объяснили присвоение певцу Shaman звания заслуженного артиста.

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