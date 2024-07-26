Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал подождать, когда на Западе пройдет ненависть к России. Его слова на встрече с участниками «Фестиваля новых медиа» опубликованы в Telegram-канале «Мастерская новых медиа».

По словам представителя Кремля, сейчас «атмосфера слепой ненависти к России» и ко всему, что с ней на Западе господствует.

«Такие процессы всегда развиваются по синусоиде. Мы сейчас в самом низу, но рано или поздно все равно кривая пойдет вверх», — сказал Песков.

Пресс-секретарь считает, что со временем будет расти число людей, «которые зададутся вопросом: «А почему русские делают то, что они делают? Давайте попробуем их поймем».

В июне уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила создать определенный механизм, позволяющий привлекать иностранных граждан и должностных лиц за проявление ненависти к России как за экстремизм, а также усилить наказания за такие действия. Она подчеркнула, что западные страны и находящиеся под его влиянием организации захватывает «беспрецедентная русофобия», которая в прошлом году приняла самые агрессивные формы.

Ранее посольство России в Стокгольме назвало шведскую «свободу слова» русофобией и лицемерием.