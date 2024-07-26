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Лавров встретился с главой МИД Турции

Лавров и глава МИД Турции Фидан побеседовали на полях СМИД АСЕАН во Вьентьяне

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Встреча глав МИД РФ и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана проходит во Вьентьяне на «полях» СМИД АСЕАН. Об этом сообщила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат опубликовала фото российско-турецкой встречи.

В начале переговоров российский министр поинтересовался у Фидана, когда тот приехал, передает РИА Новости. Турецкий министр, рассказал, что прибыл в пятницу утром.

В свою очередь Лавров уточнил, что прибыл накануне из Москвы и уже успел провести пять двусторонних встреч и одну трехстороннюю.

25 июля Лавров прибыл для участия в мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. На полях мероприятия глава внешнеполитического ведомства РФ и второй министр иностранных дел Брунея Эриван Юсоф провели встречу.

Ранее глава МИД Индонезии захотела брошь как у Захаровой.

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