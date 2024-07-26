Мирный план кандидата в президенты США Дональда Трампа по Украине может быть ловушкой. Такое мнение высказал учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев. По его словам, Киев может получить ценную передышку, чтобы перегруппироваться и перевооружиться.

«Можно возразить, что те же возможности будут и у России, но есть большая разница. Наша страна ведет наступательные действия на территории своих новых регионов, а передышка нужна только обороняющемуся», — сказал Малофеев.

Он напомнил, что за время уговоров выполнить Минские соглашения Киев создал на территории Донецкой народной республики (ДНР) мощный оборонительный вал. Этот опыт, по его словам, может быть использован по всей линии боевого соприкосновения.

До этого издание Financial Times со ссылкой на письмо премьера Венгрии Виктора Орбана главе Евросовета Шарлю Мишелю сообщило, что Трамп в случае своей победы на президентских выборах в ноябре сразу потребует провести мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

В документе сказано, что Трамп будет немедленно готов действовать как посредник в мирном урегулировании. У него есть детальные и убедительные планы.

Ранее в Венгрии назвали выборы в США «переломным моментом» для Украины.