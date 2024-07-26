Стало известно, при каких обстоятельствах начнут обсуждать детали дебатов Трампа

В предвыборном штабе экс-президента США Дональда Трампа заявили, что будут обсуждать условия следующих дебатов, только когда демократы утвердят своего кандидата на предстоящих выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

В штабе Трампа подчеркнули, что вице-президент США Камала Харрис является не окончательным кандидатом Демократической партии. Там подчеркнули, что демократы «ждут кого-то лучше».

Демократическая партия США должна утвердить кандидата на выборы в ходе съезда, намеченного на 19 августа.

До этого стало известно, что предвыборный штаб кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа застиг врасплох выход президента Соединенных Штатов Джо Байдена из предвыборной гонки.

Утверждается, что, несмотря на многочисленные сообщения о возможном выходе Байдена из гонки, штаб Трампа до последнего момента ориентировался в противостоянии на личности действующего президента. После ухода Байдена штаб Трампа столкнулся с новыми трудностями — теперь на должность президента претендует Камала Харрис, действующий вице-президент, и у республиканцев нет против нее такого количества аргументов, как против Байдена.

Ранее в США назвали предсказуемым выход Байдена из президентской гонки.