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В Китае заявили, что желают дружить с США

Посол КНР Фэн: Китай не намерен вмешиваться в президентские выборы в США

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Reuters

Посол КНР в Вашингтоне Се Фэн заявил, что Китай не намерен вмешиваться в предстоящие в ноябре президентские выборы в США и ожидает аналогичного подхода в ответ, в том числе применительно к «тайваньскому вопросу». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, китайская сторона желает быть другом и партнером Вашингтона, Пекин не играет против США игру, а также не намерен вмешиваться в американские внутренние дела, включая президентские выборы.

До этого стало известно, что Китай создал запас дефицитных минералов и продовольствия на случай избрания Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов.

Утверждается, что в 2023 году Китай импортировал рекордный объем основных ресурсов, в целом повысив свой импорт сырья на 16%, а в 2024 году рост объемов импорта продолжился — на 6%.

Наиболее зависимыми для Китая в отношении импорта являются товары, связанные с продовольствием, энергоносителями и такими минералами, как бокситы и кобальт.

Также в Китае раскрыли, как уход Джо Байдена с поста президента США после выборов повлияет на отношения Вашингтона и Пекина.

Ранее лидеры ЕС отреагировали на снятие Байдена с выборов.

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Выборы в США — 2024
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