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Посол КНР в США: кризис на Украине не должен портить отношения стран

Посол Китая в США Се Фэн: кризис на Украине не должен портить отношения стран

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Global Look Press

Продолжающийся кризис на Украине не должен становиться проблемой в отношениях между США и Китаем. Об этом заявил посол КНР в Вашингтоне Се Фэн, слова которого приводит РИА Новости.

«Конфликт на Украине не является и не должен становиться препятствием в отношениях между странами, а скорейшее прекращение огня отвечает интересам всех заинтересованных сторон», — заявил дипломат.

По его словам, Вашингтону и Пекину нужно ценить мир и следовать пути отказа от конфронтации, поскольку прогресс в отношениях между двумя странами исторически давался им нелегко.

25 июля официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган заявил, что страны НАТО, поставляя вооружения Киеву, затягивают конфликт на Украине, это позволяет им обогатить свои военно-промышленные комплексы.

Также Чжан Сяоган заявил, что США стали империей лжи из-за использования дезинформации ради своих корыстных интересов. Представитель Минобороны добавил, что Вашингтон предпринимает различные обманные действия не только в военной сфере. По его словам, «ложь фактически проникла им в костный мозг», что сказывается на американской внешней политике.

Ранее в Китае дали оценку отношениям с Россией.

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