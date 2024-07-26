Кулеба заявил о невозможности склонить Украину к переговорам

Украину никто не будет склонять к мирным переговорам, потому что это «невозможно». Об этом в интервью ТСН заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

«Никто не будет склонять нас к переговорам, потому что нас невозможно склонить. И мы сами будем принимать какие-либо решения», — заявил дипломат, отвечая на вопрос, подталкивал ли Китай Украину к переговорам.

Он также отметил, что поддерживающие Киев западные страны не пытаются склонить его к переговорам.

24 июля Кулеба заявил, что Киев готов вести переговоры с Москвой, но только на соответствующем этапе. Дипломат провел встречу с китайским коллегой Ван И. В том числе руководители МИД двух стран обсудили ситуацию в зоне украинского конфликта и возможность начала переговоров.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность проведения переговоров об урегулировании конфликта с Владимиром Путиным, несмотря на действующий на Украине запрет на подобный диалог с РФ.

Ранее в Кремле заявили о «непонятных сигналах» с Украины.