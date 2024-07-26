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В США заявили, что Байден запятнал свою репутацию

Кеннеди-младший: Байден отказом вовремя выйти из гонки запятнал свою репутацию

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Yves Herman/Reuters

Президент США Джо Байден запятнал свою репутацию из-за того, что своевременно не отказался выйти из предвыборной гонки. Таким мнением в интервью телекомпании CBS поделился Роберт Кеннеди — младший.

На вопрос ведущего о том, дал ли Байден в обращении к американцам адекватное объяснение своего решения выйти из предвыборной гонки, Кеннеди-младший ответил отрицательно. По его словам, обращение главы Белого дома было по большей части «заявлением о его достижениях» на посту президента.

«Думаю, что за последний год он запятнал свою репутацию и карьеру, отказываясь отдать власть», — отметил Кеннеди-младший.

25 июля Джо Байден выступил с обращением к согражданам. Он объяснил свой выход из избирательной кампании спасением демократии, призвал поддержать Камалу Харрис и заявил, что в оставшееся время его президентства продолжит сплачивать коалицию стран НАТО, чтобы противостоять России.

Дональд Трамп уже назвал речь президента очень плохой и едва понятной, а самого «мошенника Байдена» и «лживую Харрис» — «большим позором для Америки».

Ранее Кеннеди-младший назвал имя следующего президента США.

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Выборы в США — 2024
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