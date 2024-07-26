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Экс-замглавы МВД Британии включился в борьбу за пост лидера оппозиционной партии

Дженрик вступил в борьбу за пост лидера Консервативной партии Британии

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Global Look Press

Бывший замглавы МВД Великобритании Роберт Дженрик включился в борьбу за пост лидера оппозиционной Консервативной партии. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что начал участвовать в гонке за право стать следующим главой партии.

42-летний Дженрик стал третьим кандидатом на пост лидера консерваторов. Ранее на текущей неделе о своем выдвижении объявили бывший глава МИД и МВД Великобритании Джеймс Клеверли и другой замглавы МВД Том Тугендхат. Как отмечают британские политические комментаторы, Дженрик в ходе своей избирательной кампании, вероятнее всего, будет апеллировать к правому крылу Консервативной партии.

Выдвижение кандидатур будет продолжаться до ухода британского парламента на летние каникулы 30 июля.

До этого доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин объяснил поражение консерваторов на выборах в Великобритании кризисом в партии.

По словам эксперта, Риши Сунаку на посту премьер-министра Великобритании также не хватило харизмы, опыта и «твердой руки» бывшего премьера Маргарет Тэтчер, что тоже послужило причиной поражения Консервативной партии.

Ранее в Британии сообщили о запугивании кандидатов в ходе выборов.

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