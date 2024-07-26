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Стал известен уровень поддержки Трампа и Харрис среди американцев

NYT: Трамп и Харрис в настоящий момент имеют почти равный уровень поддержки

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Reuters

По данным опроса The New York Times и исследовательского института Siena College стало известно, что вице-президент США Камала Харрис отстает от экс-президента Дональда Трампа по уровню поддержки в связи с предстоящими выборами меньше, чем отставал действующий глава Белого дома Джо Байден.

Трампа в текущий момент поддерживают 48% американцев, Харрис — 47% избирателей. Издание подчеркивает, что для демократов это существенный рост в сравнении с ранее проведенным опросом после выступления Байдена на дебатах.

До этого конгрессмен-демократ Джаред Голден заявил, что не будет брать на себя обязательство голосовать за вице-президента США Камалу Харрис на съезде Демократической партии, где должен быть определен кандидат от партии на президентский пост. По его словам, политик меньше недели в предвыборной гонке и хотелось бы больше узнать о ее планах.

Также стало известно, что все больше финансистов с Уолл-стрит склоняются к тому, чтобы поддержать вице-президента США и члена Демократической партии Камалу Харрис на предстоящих выборах главы государства.

Ранее Харрис опубликовала первое видео в рамках своей предвыборной кампании.

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Выборы в США — 2024
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