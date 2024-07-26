Шольц рассказал, кто выиграет парламентские выборы в 2025 году

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) выразил уверенность в том, что его партия вновь одержит победу на парламентских выборах в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, СДПГ, вопреки всем прогнозам, победила на выборах в Бундестаг. Партия может выиграть следующие федеральные выборы, считает Шольц.

Он добавил, что создание коалиции СДПГ с партией «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) в восточногерманских землях невозможно на федеральном уровне.

До этого стало известно, что следующие парламентские выборы в Германии пройдут 28 сентября 2025 года.

Окончательное решение по дате проведения примет президент Германии, однако он обычно следует рекомендациям правительства.

Согласно немецкому законодательству, процедура должна проводиться в воскресенье или государственный праздник.

24 июля немецкий канцлер Олаф Шольц на пресс-конференции заявил, что будет снова баллотироваться на свой пост в 2025 году. По его словам, Социал-демократическая партия Германии, которую представляет политик, намерена победить на предстоящих выборах.

Ранее эксперт объяснил, почему Шольц не решится на досрочные выборы.