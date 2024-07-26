Приговоренный к казни в Белоруссии немец заявил, что Германия его бросила

Германия не идет на контакт с Белоруссией по поводу приговоренного к смертной казни гражданина Рико Кригера. Об этом заявил сам Кригер в интервью телеканалу «Беларусь 1».

«Каждый день у меня ощущение тотальной брошенности и того, что меня обвели вокруг пальца. Правительство должно бороться за меня, но это делает только моя семья. Единственные, кто за меня еще как-то бьются, это отец, мама и бабушка. Они пытаются уговорить немецкое правительство предпринять хотя бы какие-то шаги», — заявил Кригер.

По его словам, немецкие дипломаты отказались помогать ему даже в передаче одежды в СИЗО — Кригеру заявили, что это должен оплатить его отец. В целом, немецкие дипломаты также заявили своему соотечественнику, что Германия ничем не сможет ему помочь.

До этого гражданин Германии Рико Кригер, приговоренный в Белоруссии к смертной казни за наемничество и терроризм, заявил, что был завербован Службой безопасности Украины (СБУ), которая дала ему «задание» в Минске.

20 июля стало известно, что Кригера приговорили к смертной казни в Белоруссии. Его обвиняют по шести статьям УК страны, в их числе — наемничество и терроризм. По версии следствия, мужчина был членом полка имени Кастуся Калиновского — группы белорусских наемников, сражающихся на стороне Вооруженных сил Украины, однако в самом полку это отрицают. По данным правозащитников, в постановлении суда речь также идет о «совершении взрыва», однако неизвестно, какого именно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что МИД Белоруссии и ФРГ ведут переговоры о судьбе приговоренного к смертной казни немца.