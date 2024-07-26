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В Кремле заявили о «непонятных сигналах» с Украины

Песков заявил, что Россия не видит конкретики для мирных переговоров с Украиной

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MGIMO360 TV/YouTube

В России не видят конкретики для мирных переговоров с Украиной. Об этом «Известиям» заявил пресс-серетарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока нет никакой конкретной субстанции по переговорам. Есть непонятные сигналы, но мы не знаем, насколько они реалистичны. Действует запрет для киевского режима на ведение каких-либо переговоров с нами. Никакой конкретики пока нет», — заявил представитель Кремля.

Таким образом он ответил на вопрос, получала ли Москва от каких-либо политических сил из Киева конкретные сигналы о готовности к компромиссам.

24 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов вести переговоры с Москвой, но только на соответствующем этапе. Дипломат провел встречу с китайским коллегой Ван И. В том числе руководители МИД двух стран обсудили ситуацию в зоне украинского конфликта и возможность начала переговоров.

Песков позднее заявил, что у России нет альтернатив, кроме достижения целей специальной военной операции — однако Кремль считает, что мирный процесс является предпочтительным в этом вопросе.

Ранее Россию насторожило стремление Украины к мирным переговорам.

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