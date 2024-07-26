В США назвали предсказуемым выход Байдена из президентской гонки

Решение президента США Джо Байдена об остановке предвыборной кампании было ожидаемым, считает бывший американский постпред при ООН Никки Хейли. В интервью CNN она отметила, что никогда не верила в участие нынешнего главы Белого дома в выборах 2024 года.

«Я не удивилась этому <...> Я никогда не думала, что он [Байден] доберется до выборов. Я всегда говорила, что голосование за Джо Байдена — это голосование за [вице-президента США] Камалу Харрис», — пояснила Хейли.

Она добавила, что выступает за введение проверки когнитивных способностей для американских чиновников. Хейли подчеркнула, что это проблема для США, когда люди не хотят уходить в отставку с того или иного поста, хотя уже не могут продолжать полноценно выполнять свою работу.

Байден вышел из предвыборной гонки под конец июля, поддержав в качестве своей замены кандидатуру Харрис. Решение президента США последовало на фоне проблем с рейтингами и сомнений в дееспособности политика, в том числе в его собственной партии. В целом демократы начали активно призывать Байдена отказаться от планов на переизбрание после провальных дебатов с экс-президентом США Дональдом Трампом в конце июня, на которых политик путал факты, говорил на уровне шепота и в целом выглядел гораздо слабее своего оппонента. Впоследствии СМИ сообщали, что советники и помощники главы Белого дома длительное время намеренно скрывали его состояние от общественности.

Ранее США предрекли разрушение в случае победы Харрис на президентских выборах.